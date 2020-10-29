Son dakika haberleri... Dolandırıldığını, altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda öğrendi: 5 gözaltı
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Son dakika haberleri... Dolandırıldığını, altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda öğrendi: 5 gözaltı

29.10.2020 00:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:23
Son dakika haberleri... Dolandırıldığını, altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda öğrendi: 5 gözaltı

Son dakika haberi: AYDIN'ın Didim ilçesinde, satın aldığı 59 adet Reşat altını kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde sahte olduğunu öğrenen M.T.'nin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, satın aldığı 59 adet Reşat altını kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde sahte olduğunu öğrenen M.T.'nin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da yaşayan M.T, polis ekiplerine satın aldığı altınların sahte olduğunu ve dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.T.'nin polis ekiplerine verdiği ifadesinde, daha önceden tanıdığı A.İ.'nin, kendisini arayarak, bir arkadaşının elinde Reşat altınlar olduğunu ve bunu uygun fiyata vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine Ö.B. isimli kişinin Kırşehir'den Didim'e geldiğini söyleyen M.T., Reşat altınları almak üzere bankadan 80 bin lira para çektiğini ve 59 Reşat altın karşılığında A.İ ve Ö.B.'ye parayı verdiğini belirtti.

GERÇEK, KUYUMCUDA ORTAYA ÇIKTI

Satın aldığı 59 Reşat altını kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde altınların sahte olduğunu öğrenen M.T., dolandırıldığını anladı. Polise giderek, şikayetçi olan M.T.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin A.İ, M.D, A.R.B, Ö.B. ve B.A.K. olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sahte altın ve 23 bin 700 lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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