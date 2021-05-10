'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'
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'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'

'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (3) Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi.

'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'

Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (3) 

Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi. Bilgen, "Ben eve doğru giderken, evin demir kapısının arkasında ve eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu. Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. Kendisine 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı ve ben kendimi zor kurtardım. Beni buradan kurtarın' dedi. Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu görünce hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi. Ben o sırada eve geçtim ve eşim buraya geldi. Daha sonra da çocuğun annesinin öldüğünü öğrendik. Anneler Günü'nde çocuğu yetim kaldı. Çocuk sadece annesinin evde olduğunu söyledi bize" dedi.'SON DERECE ÖLÇÜLÜ VE ÖZENLİ BİR HANIMEFENDİYDİ'Öte yandan Erdoğan çiftinin komşusu Senay Ertem de polisin gelmesiyle olayı öğrendiklerini belirterek, "Başta basit bir olay sandık; ama daha sonra cinayet olduğunu öğrendik. Ben hanımefendiyi tanıyordum. Son derece ölçülü ve özenli bir hanımefendiydi. Yan komşuları daha önce yüksek sesle tartışmalarına şahit olmuş ancak olay gecesi hiçbir ses duymadık. Olayda çok muamma var. Olayı en iyi o çocuk aydınlatacak yüksek ihtimal fakat olay günü çocuk konuşacak durumda değildi" diye konuştu. 

Görüntü dökümü:

Röportajlar 

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-Buğra OLAÇ/ANKARA,  


'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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