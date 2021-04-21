'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
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'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesi Örtülü köyünde, 14 köpeğiyle yaşayan Recep Bayraktar'ın 'Dogo Argentino' ırkı 3 köpeği, şikayet üzerine 'yasaklı ırk' olduğu gerekçesiyle belediye rehabilitasyon merkezine gönderildi.

TRABZON'un Of ilçesi Örtülü köyünde, 14 köpeğiyle yaşayan Recep Bayraktar'ın 'Dogo Argentino' ırkı 3 köpeği, şikayet üzerine 'yasaklı ırk' olduğu gerekçesiyle belediye rehabilitasyon merkezine gönderildi. Köpeklerini görebilmek için her gün 160 kilometre uzaklıktaki barınağa gidip gelen Bayraktar'a 28 bin 689 TL ceza da kesildi. Bayraktar, barınakta vücudunda yaralar oluştuğunu öne sürdüğü köpeklerini alabilmek için dava açtı. Mahkeme, hayvanlara el koyulması kararını iptal ederken, Bayraktar da 2 ay sonra köpeklerine kavuştu.

Of ilçesine bağlı Örtülü köyünde 14 köpeğiyle birlikte yaşayan ve çektiği videolarla sosyal medyada tanınan Recep Bayraktar'ın 'Dogo Argentino' ırkı 3 köpeği, şikayet üzerine 'yasaklı ırk' olduğu gerekçesiyle alınarak, belediye rehabilitasyon merkezine götürüldü. Köpeklerini görebilmek amacıyla her gün 160 kilometre uzaklıktaki barınağa gidip gelen Bayraktar hakkında, 'Kabahatler Kanunu'na göre 28 bin 689 TL ceza uygulandı. Bayraktar, barınakta kaldığı süreçte vücudunda yaralar oluştuğunu iddia ettiği köpekleri 'Leydi', 'Pablo' ve 'Korsan'ı geri alabilmek için dava açtı. Bunun üzerine Trabzon Sulh Ceza Mahkemesi, köpeklere el koyulması kararını iptal etti. Bayraktar da 2 ay sonra yeniden can dostlarına kavuştu.

'YARALARINI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Köpekleri ile çok mutlu olduğunu anlatan Recep Bayraktar, Hiçbir sorun ve insandan şikayet olmamasına rağmen bazı belirli kişiler, köpeklerin tehlikeli ve yasaklı olduğu şeklinde şikayet ederek barınağa aldırdı. 60 gün barınakta kaldılar ve en az 30 günü köpeklerimin morali bozulmasın, diye barınağa gidip geldim. Yanlarına gitmeme rağmen köpeklerin eskiden kalma izleri var, yaralarını iyileştirmeye çalışıyorum. Köpeklerin hiçbir insana, kimseye zararı veya bir şikayet olmamıştı. Videolardan görüntü keserek tehlikeli hayvan baktığımızı, silah gibi kullanıldığını kastederek şikayet ettiler. Bu köpeklere bakmak kolay değil sorumluluk almak gerekiyor diye konuştu.

'BU KÖPEKLER, BENİM HAYATIM'

Köpeklerine en iyi şekilde baktığını ve yakından ilgilendiğini dile getiren Bayraktar, Hayvanların barınakta ölmesinin kime, ne faydası var Dövüştürülen veya zulme uğrayan köpekler varsa onları kurtarın. Köpekler burada insan nasıl kaliteli yaşıyorsa aynı şekilde yaşıyorlar. Yayla gezisinden tutun da yemesi, içmesi, ziyafeti her şeyiyle ilgileniyorum. Bu köpekler benim hayatım. Ömrümü tamamlayana kadar kapımda köpek olacak. Köpeksiz bir hayat düşünemiyorum. İnşallah bu hayvanlara ırkından dolayı tehlikeli ırk muamelesi yapmazlar dedi.

'Dogo Argentino' ırkı köpeklerinin tehlikeli olmadığını savunan Bayraktar, Bence en tehlikeli hayvanlar sahibi tarafından şiddete, saldırganlığa alıştırılan hayvanlardır. Hiçbir hayvan bence zarar vermez. Bazı insanlar, hayvanlardan daha zararlı. Silah kullanan insanlar, daha zararlı, insan öldürebiliyor diye konuştu.

'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU
'DOGO ARGENTİNO' IRKI KÖPEKLERİNE YARGI KARARIYLA KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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