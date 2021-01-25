Son dakika haberleri: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı

25.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:56
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da 20 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da 20 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u anmak üzere İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen tören, şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı.

Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, programda yaptığı konuşmada, şehit Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Yaman, "Gaffar Okkan ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz." dedi.

Şehidin ismini taşıyan gençlerden Ali Gaffar Ayverdi (20), Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için düzenlenen anma programlarına her yıl katıldığını söyledi.

Ayverdi, "Allah mekanını cennet eylesin. Büyüklerimizin anlattığına göre çok iyi bir insanmış ve çok seviyorlarmış. Ondan dolayı adımı Ali Gaffar bırakmışlar." diye konuştu.

Ali Gaffar Kaya da Okkan'ın şehit edildiği yıl dünyaya geldiğini ifade ederek, şehidin Diyarbakır için çok hizmetlerinin olduğunu ve halkın onu çok sevdiğini öğrendiğini belirtti.

Her yıl Diyarbakır'da düzenlenen anma programına katıldığını aktaran Kaya, daha önce de şehidin mezarının bulunduğu Sakarya'ya gittiğini ve kabri başında dua ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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