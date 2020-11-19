Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı

19.11.2020 00:50 | Son Güncelleme: 19.11.2020 07:34

Diyarbakır'da uyuşturucu satış yeri konusunda anlaşamayan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken polis olayla ilgili operasyon başlattı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı.

MAHALLE SANİYELER İÇİNDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle saniyeler içinde savaş alanına dönerken iki taraf 100'den fazla kurşun sıktı. Mahalle sakinleri olayı ekiplere bildirirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Silahlı kavgaya 9 kişinin karıştığı belirtilirken S.U. ağır şekilde yaralandı. Çatışmada bulunan C.U ise çeşitli yerlerinden yara aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Öykü Karayel İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Milli Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 07:34:49. #1.14#
title