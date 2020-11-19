Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı
Diyarbakır'da uyuşturucu satış yeri konusunda anlaşamayan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken polis olayla ilgili operasyon başlattı.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı.
MAHALLE SANİYELER İÇİNDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle saniyeler içinde savaş alanına dönerken iki taraf 100'den fazla kurşun sıktı. Mahalle sakinleri olayı ekiplere bildirirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS OPERASYON BAŞLATTI
Silahlı kavgaya 9 kişinin karıştığı belirtilirken S.U. ağır şekilde yaralandı. Çatışmada bulunan C.U ise çeşitli yerlerinden yara aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ