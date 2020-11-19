Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler 100'den fazla kurşun sıkıldı

Diyarbakır'da uyuşturucu satış yeri konusunda anlaşamayan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken polis olayla ilgili operasyon başlattı.