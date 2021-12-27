Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Vize serbestisi) AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor" - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Vize serbestisi) AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor"

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Vize serbestisi) AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor"

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Vize serbestisi) AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (1)

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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