Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonun çarptığı Hatime Öztürk (69), hayatını kaybetti. Öztürk'ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 15.00 sularında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi 35'lik Yol'da meydana geldi. Duran trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk, Zeki I. (60) yönetimindeki 16 ER 540 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise yola devam etti. Araç altındaki kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm haberini alan yakınları, kaza yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Zeki I.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde kadını fark etmediğini söylediği belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere kadının bir süre kaldırımda yürüdüğü, kaldırımdan indiği, duran trafikte kamyonun önünden yürüdüğü, kamyonun bir anda hareket ettiği, kadının kaçmaya çalıştığı, aracın çarpptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN