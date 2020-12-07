Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

07.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:11
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberler: BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonun çarptığı Hatime Öztürk (69), hayatını kaybetti.

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonun çarptığı Hatime Öztürk (69), hayatını kaybetti. Öztürk'ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 15.00 sularında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi 35'lik Yol'da meydana geldi. Duran trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk, Zeki I. (60) yönetimindeki 16 ER 540 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise yola devam etti. Araç altındaki kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm haberini alan yakınları, kaza yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Zeki I.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde kadını fark etmediğini söylediği belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere kadının bir süre kaldırımda yürüdüğü, kaldırımdan indiği, duran trafikte kamyonun önünden yürüdüğü, kamyonun bir anda hareket ettiği, kadının kaçmaya çalıştığı, aracın çarpptığı anlar yer aldı.


Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika... Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Cemal Hünal Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sinan Gümüş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:11:15. #1.14#
title