Son dakika haberleri... Deyrizor'da DEAŞ saldırısında Esed rejimi güçleri ve İran Devrim Muhafızlarından en az 25 unsur öldü

Son dakika haberine göre Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'ın, Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran Devrim Muhafızlarına ait bir askeri konvoya düzenlediği saldırıda aralarında rütbeli komutanın da bulunduğunu en az 25 kişi öldü.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'ın, Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran Devrim Muhafızlarına ait bir askeri konvoya düzenlediği saldırıda aralarında rütbeli komutanın da bulunduğunu en az 25 kişi öldü.

AA muhabirin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ile destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, dün, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Esed rejimi güçleri ile İran Devrim Muhafızlarına ait bir konvoyu hedef aldı.

Konvoyun Humus'un Tedmur ilçesi ile Deyrizor arasında intikal ettiği sırada pusuya düştüğü ifade edilirken, saldırıda rejim güçleri ile İran Devrim Muhafızlarına mensup en az 25 unsur öldü.

???????Esed rejimi ordusundan Tümgeneral Nizar Abbas'ın da ölenler arasında yer aldığı öğrenildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı söz konusu saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hasan Abdullahzade ve Muhsin Abbasi adlı iki askerin, Deyrizor'dan Tedmur'a giderken yolda terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusu sonucunda öldüğünü bildirmişti.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor. Buradan da zaman zaman rejim güçleri ve İran Devrim Muhafızlarının askeri konvoylarına saldırı düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto