Son dakika haberleri... Denizli'de orman yangını (3)
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Son dakika haberleri... Denizli'de orman yangını (3)

Son dakika haberleri... Denizli'de orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: 12 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

12 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI 

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı. Denizli Valiliği yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilerek, "Yangında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 16 adet araç, 6 adet ilk müdahale aracı, 25 adet tanker, 3 adet dozer ile 2 adet kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 adet arazöz, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 6 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan yeterli  sayıda personel ile birlikte özel sektörün de desteğiyle 12 adet iş makinası, su taşıma amaçlı 12 adet beton mikseri bölgede görev almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 40 ton su taşıma kapasiteli yangın söndürme uçağı talep edilmiş ve uçak yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinası, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır" denildi.  

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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