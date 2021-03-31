Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki anma mesajında, "Hain terör örgütünün görevi başında şehit ettiği Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin altıncı yılında rahmetle yad ediyorum. Terör ve terör destekçilerinin kökü kazınıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan