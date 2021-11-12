Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile görüştü.
Oktay, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Umurzakov ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Baş başa gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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