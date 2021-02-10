Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC lideri Tatar ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC lideri Tatar ile bir araya geldi

10.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC lideri Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2 günlük çalışma ziyareti için kapsamında gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2 günlük çalışma ziyareti için kapsamında gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş  Birliği Protokolü'nün de görüşüleceği 2 günlük çalışma ziyareti amacıyla saat 14: 00'da Ercan Havalimanı'na indi. Oktay'ı havaalanında Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Hasan Murat Başçeri ve bazı bakan ve milletvekilleriyle devlet yetkilileri karşıladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik ediyor. Saat 14.30'da başlayan görüşme devam ederken, görüşme sonrası KKTC lideri Tatar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay'ın ortak basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC lideri Tatar ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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