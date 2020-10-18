Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Minsk üçlüsü deniyor, Amerika, Rusya, Fransa. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar.
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Minsk üçlüsü deniyor, Amerika, Rusya, Fransa. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar.

18.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:18
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Minsk üçlüsü deniyor, Amerika, Rusya, Fransa. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Minsk üçlüsü deniyor, Amerika, Rusya, Fransa. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenilere silah desteği veriyorlar mı, veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgali altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir." - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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