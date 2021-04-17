Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'ni inceledi
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'ni inceledi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'ni inceledi
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'nde incelemede bulundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Levent Camisi'nde incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanındaki incelemelerinin ardından Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gitti.

Erdoğan, güzergahı üzerinde aracını durdurarak bir vatandaş ile sohbet etti.

Daha sonra yapımı devam eden Levent Camisi inşaatında da konvoyunu durduran ve bir süre inceleme yapan Erdoğan, buradan Huber Köşkü'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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