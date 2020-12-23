Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Büyükelçisi Jn Penica'yı kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Büyükelçisi Jn Penica'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Jn Penica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Penica'nın beraberindeki ... ve bazı elçilik mensuplarını cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM