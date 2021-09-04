Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de gerçekleştirdiği Salarha Tüneli açılışında duygulanarak Erdoğan'a sarılan Fatma Zehra Gündoğdu o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı

RİZE - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de gerçekleştirdiği Salarha Tüneli açılışında duygulanarak Erdoğan'a sarılan Fatma Zehra Gündoğdu o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Salarha Tüneli Açılış ve Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kurdele kesiminden önce sahneye çocukları davet eden Erdoğan daha sonra uzaktan bağlantı ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin gerçekleşeceği alanda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bağlanan Erdoğan, kalabalığın arasında ismi Fatma Zehra Günaydın olan bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek son olarak onu da kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.

'Çok duygulandım'

11 yaşında ki küçük Hafız Fatma Zehra Günaydın 5 yaşından buyana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu dile getirerek "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım. İstanbul'dan Trabzon'a anneanneme ziyarete gelmiştik. Oradan buraya geldik. Böylece Cumhurbaşkanımıza yaklaşabildim. Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Kürsüye çıkamamıştım ve bende o sıra ağlamıştım yaklaşamadım diye. O sırada kendisi beni fark etti ve eliyle gel işareti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan 'bu kızımızı da sahneye alalım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (2)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (2)
Rize'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesi az çıkan partililere sitem
Rize'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesi az çıkan partililere sitem

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Cristiano Umut Meraş Burak Elmas Alper Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarına hakim olamayan Fatma o anları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:49:14. #1.16#

title