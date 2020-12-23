Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"