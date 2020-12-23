Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"

23.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:23
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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