Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"
23.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:23
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk