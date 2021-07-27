Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Laurenço'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Laurenço'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Laurenço'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Laurenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Laurenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Laurenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Laurenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Laurenço heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu resmi törenle karşıladı - Haberler
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