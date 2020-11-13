Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti

13.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi ardından, çocukluk arkadaşı Mehmet Başarslan, saat hediye etti. Saatin babasından kalma olduğunu belirten Başarslan, "Tarihi değeri çok büyük bir saat vardı. Ona hediye ettim, çünkü o bana maddi yönden çok destek oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleşen AK Parti Tekirdağ 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Buradaki konuşmalarının ardından Erdoğan, stadyumdaki vatandaşların yanına gelerek onları selamladı.

BABASINDAN KALMA SAATİ HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden Mehmet Başarslan, Erdoğan'a kese içinde bir saat hediye etti. Keseyi alarak içine bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarslan'ı yanına çağırdı ve bir süre sohbet etti. Sağlık sorunları olduğunu ifade eden ve tedavi masraflarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşıladığını vurgulayan Mehmet Başarslan, "Babamdan kalma bende tarihi değeri çok büyük bir saat vardı. Ona hediye ettim, çünkü o bana maddi yönden çok destek oldu" dedi.

"25 YAŞINA KADAR AYNI MAHLALLEDE BÜYÜDÜK"

Kalp, kanser ve fıtık gibi çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüp iyileştiğini belirten Başarslan, "Bunu önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyum. Allah razı olsun. Ahmet Baba ve annesi Tenzile Anne, nur içinde yatsın. Bana sordu, 'bir ihtiyacın var mı, bir şey varsa söyle çekinmeden' dedi. 'İyi misin' dedi. Aileme selam söyledi. Ben de onun ailesine selam söyledim. Biz zaten 25 yaşına kadar beraber aynı mahallede büyüdük. Birlikte futbol oynadık Camialtı'nda. Ben Sarıyer'e profesyonel gittim. O İETT'ye gitti" diye konuştu.

Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Özge Özder Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 19:01:54. #1.14#
title