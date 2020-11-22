Koronavirüs hastalarına yüksek dozda ilaç vererek öldüren doktorun kurbanlarından biri de Türk olabilir

Almanya'nın Essen kentinde bulunan bir klinikte koronavirüs hastalarına yüksek dozda ilaç vererek, ölümlerine neden olan doktorun hastalarından bir tanesi de o klinikte yaşamını yitiren Türk gencinde kurban olabileceği düşünülüyor.

Almanya'da dün koronavirüs hastalarını öldüren doktorun tutuklanmasının ardından geçtiğimiz aylarda aynı hastanede Covid-19'dan hayatını kaybeden Türk hastanın doktorun kurbanlarından biri olabileceği düşünülüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde bulunan Essen Üniversitesi Kliniği'nde görevli 44 yaşındaki başhekimi, korona virüs hastalarına öldürücü derecede yüksek ilaç verdiği iddiası ile tutuklanmıştı. Essen Savcılığı ve Essen Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen soruşturmada, doktorun 47 ve 50 yaşlarında iki koronavirüs hastasına yasa dışı ilaç verdiği ve hastaların ölümüne neden olduğu belirtilmişti. 13 ve 17 Kasım tarihilerinde meydana gelen hasta ölümleri sonrası polis ikinci hastanın ölümünden bir gün sonra doktoru gözaltına almıştı. Hakim karşısına çıkartılan başhekim ifadesinde, hastanın ve yakınlarının acısına son vermek istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını ifade etmiş ve suçunu kabul etmişti.

Başhekimin iki hasta dışında, başka hastalara da ilaç verip öldürüp öldürmediği ise araştırılıyor. Klinikte, Almanya'daki Kovid-19 hastaları dışında Hollanda ve İtalya gibi ülkelerden de hastalar tedavi ediliyordu.

TÜRK HASTADA AYNI HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda tutuklanan başhekim ile aynı klinikte koronavirüs tedavisi gören Türk kökenli bir genç de hayatını kaybetmişti. Gencin ailesi hastaneye dava açmıştı. Olayın ardından Türk gencin de başhekimin kurbanlarından biri olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

Başhekim hastalarına yasa dışı ilaç vermek ve hastaların ölümüne neden olmaktan suçlanıyor. Klinik yönetimi ise olaya ilişkin açıklamasında, konuyu açıklığa kavuşturmak için soruşturmayı yürüten yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve doktorun görevden alındığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı