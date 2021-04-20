Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
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Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Türkiye genelinde yayınlanan koronavirüs risk haritasında 1'nci sıraya çıkmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar uygulamaya sokuldu. İlde yüz yüze eğitime geçilirken, halk pazarlarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısının bir haftada 797,34'ten 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte vaka sayıları 26 kat arttı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbir kararları aldı. Bu kapsamda, Çanakkale'de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

MEZARLIKLARDA HES KODU UYGULAMASI

Alınan ek tedbirler kapsamında Çanakkale'de mezarlıklarla ilgili de yeni kararlar alındı. Cenaze törenlerinde genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

HALK PAZARINA T.C. KİMLİK MUMARASIYLA GİRİŞ

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda; "Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

TOPLU TAŞIMAYA VE SERVİSLERE DE YÜZDE 50 KAPASİTE GETİRİLDİ

Öte yandan, toplu ulaşım ve servislerde yüzde 50 kapasite sınırı getirilirken, vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemelerine karar verildi

Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
AHMET SAY: aşılama hızlandırmalı ama çin aşısı değil tabikide etkisi zayıf olduğu kanıtlandı zaten ülkede ekonomi yok versin 1 ay kapatma 1 ay sonra vaka sayıları bine iner sonra yavaş yavaş açarsın böyle olmuyor belli oldu
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ÖMER ELMAS: Kurallar ve kanun sadece ve sadece fakir fukara kesme uygulanır bu kaçınci ayıp valla
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ÇINAR SARAÇ: Şimdi pazara TC ile oraya buraya hes kodu İLE girmek bu önlem mi hey allahım yaaaa kapatacaksın 15 gün kimse evden çıkmayacak ve halkını besleyeceksin vereceksin parayı al sana vaka düştü
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