Son dakika haberleri: Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor
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Son dakika haberleri: Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor

Son dakika haberi... Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyorÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, büyükbaşları telef ettiği iddia edilen aslan aranırken, farklı köylerden aslan görüldüğü ihbarları gelmeye başladı.

12.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:49

Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor

ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, büyükbaşları telef ettiği iddia edilen aslan aranırken, farklı köylerden aslan görüldüğü ihbarları gelmeye başladı. Kentte aslan paniği yaşanırken, köylere gönderilen askerler drone ve dürbünlerle arazide aslan aramaya başladı. Kaymakamlıkta civar illerdeki sirklerden kaçan bir aslan olup olmadığının belirlenmesi için harekete geçti. Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ay içinde yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu ve cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 ay içinde 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerinde aslana benzeyen yabani hayvan gördüğünü öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş de aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Aslanın görüldüğü iddia edilen ve telef olan hayvanların leşinin bulunduğu sazlık alanda jandarma tarafından arama yapıldı. Ayrıca bölgede dronla da havadan tarama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeye 3 fotokapan yerleştirildi. Henüz bir bulguya ulaşılamazken, köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu. Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor.

'ASLAN GÖRDÜK' İHBARI YAĞIYOR

Aşağı Emirhalil köyünde yapılan aramalarda aslan olduğu iddia edilen hayvanın izine rastlanılamazken, jandarma ekiplerine farklı köylerden 'aslan gördük' ihbarları gelmeye başladı. İhbarların artması üzerine köylere askerler gönderildi. Askerler, drone ve dürbünlerle arazide aslan aramaya başladı. Köylere kurulan fotokapanlarda takibe alındı.Aslan arama çalışmaları son görüldüğü ihbarlarının geldiği Köpüklü köyüne kaydırıldı. SİRKLERDEN KAÇAN ASLAN ARAŞTIRILIYOR Kentte aslan paniği yaşanırken, peş peşe gelen ihbarlar üzerine Bayat İlçe Kaymakamlığı, kentte ve civar illerdeki sirklerden kaçan bir aslan olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer, sirk görevlilerine ulaşarak varsa aslanlarını kafeslerinde kontrol etmelerini istiyor.

MUHTAR: 4-5 KÖYDEN İHBAR GELİYOR

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak aslan arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek 'Çorum'dan jandarmalar geldi. Çevre köylerden de ihbar gelmeye başladı. Bugün de en son Köpüklü Köyü'nde bir çoban gördüğünü söylemiş. Ama çoban çok net gördüğünü ifade ediyor. En yakın zamanda sonuçlanmasını istiyoruz, inşallah fotokapanlardan da bir sonuç çıkar. Fotokapanların olduğu bölgeye girilmesi sakıncalı. Şu ana kadar 4-5 köyden ihbar geldi. Hayvanlarımızı artık aslanın görüldüğü yere götürmüyoruz, başka yerlere götürüyoruz. O taraf çok verimliydi, su falan da vardı şu an hayvanlarımız aç. İnşallah bir an önce çözümlenir, köylüler çok tedirgin' dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: YILLAR ÖNCE KAPLAN GÖRÜLMÜŞTÜ Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, köylerden büyükbaş hayvanların telef olduğu yönünde ihbarlar almaya başladıklarını belirterek "Köylüler, kendi imkanlarıyla fotoğraf çektiler. Daha sonra milli parklardan ekipler gelerek, bölgeye fotokapan kurdu. Jandarma da gerekli önlemleri aldı. Şu an bölge fotokapan ve dronlarla takip ediliyor. Kısa zamanda bu yabani hayvanın ne olduğu ortaya çıkacak. Ama tarihi bir araştırma yaptığımız zaman 1890'lı yıllarda bu bölgede Anadolu parsı veya Anadolu kaplanı denilen bir kaplan görüldüğü ve öldürüldüğü yönünde bir bilgi var. Bundan da yola çıkarak bu konunun araştırılması gerektiğine inanıyorum. Bizim ilçemiz coğrafi olarak çok orta yerde, hem Karadeniz hem de Anadolu iklimi yaşanıyor. O nedenle hayvan çeşitliliğimiz de çok fazla. Uç hayvan ve bitki çeşitliliği var. Ben de çekilen fotoğrafları gördüm, gerçekten de aslana benziyor ancak vatandaşlar korktuğu için fotoğraflar net değil. Köylüler, iki büyük hayvan ve yavrularının olduğunu ifade ediyorlar. Birisinin erkek, birisinin de dişi olduğu kanaatindeler. Büyükbaş hayvanların telef olmasından sonra köylü de bir panik oldu. İhbar sayısı da o nedenle arttı" dedi.

Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor (2)

'İKİ JANDARMA EKİBİ GELİP DRONE UÇURDU'

Aşağı Emirhalil Köyü Bekçisi Battal Şahin, iki jandarma ekibinin bugün köye gelerek aslanın görüldüğü iddia edilen bölgeye gititklerini belirterek "Jandarma ekipleri iki araçla geldiler onları aslanın görüldüğü bölgeye götürdüm. Drone uçurdular aradık taradık ama bir şeye ratlamadılar. Orası sazlık kamışlık bir alan. Orada arama yaptılar ama herhangi bir şeye rastlayamadılar. Bulunmasını bir an önce istiyoruz herkes tedirgin" dedi.

Son dakika haberleri: Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor

Kaynak: DHA

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