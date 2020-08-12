Son dakika haberleri: Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (5)
Bir son dakika haberine göre CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİÇorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Ömer Çetin torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
12.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:30
CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Ömer Çetin torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler toprağa verilmek üzere Çorum ve Balıkesir'e götürüldü. Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in Çorum'da, Yusuf ve Elif İçuz kardeşler ise Balıkesir'de toprağa verilecek.
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Kaynak: DHA