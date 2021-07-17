ÇÖP ATMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKMIŞTI; OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 15 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ

ESENYURT'ta, çöp atmak için evinden çıkan 15 yaşındaki kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, çöp atmak için evinden çıkan 15 yaşındaki kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Zehra isimli kız, çöp atmak için evinden çıktı. Kıza, yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı. Kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan Zehra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KENDİ ÇOCUĞU OLDUĞUNU FARK EDİNCE DİZLERİNE VURARAK AĞLAMAYA BAŞLADI

Kazanın yaşandığı caddede esnaf olan Emrah Mermer, Saat 21.30 sıralarında, dükkanda oturduğumuz sırada, fren ve çarpma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde kızın 4-5 metre sürüklendiğini gördüm. O anda kalabalık toplanmaya başladı. Daha sonra ambulansla kaldırdılar. Kızın babası ve annesi kendi çocukları olduğunu bilmeden bir süre izlediler. Yabancı biri olduğunu düşünerek onlar da üzüldü. Babası yanına yaklaştı. Kendi çocuğu olduğunu fark edince dizlerine vurarak ağlamaya başladı. 'Zehram' diye ağlamaya başlayınca, annesi de geldi. Feryat figan içerisinde, yabancı biri olduğunu düşünürken kendi kızları olduğunu öğrendiler. Ambulansa bindirildiğinde çok kötü durumdaydı dedi.

Engin Döndü ise, Dükkanda otururken gelen ses üzerine çıktık. Baktığımızda kız yerde yatıyordu. Şoför de şoktaydı. Burada oturdu. Polisler şoförü alıp götürdüler. Sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiş diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı