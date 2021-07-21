Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
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Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği

Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Burdur'un Gölhisar ilçesinde yıllardır süregelen, gelenekselleştikten sonra terk edilen çörek toplama etkinliği tekrar yaşatılmaya başlandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yıllardır süregelen, gelenekselleştikten sonra terk edilen çörek toplama etkinliği tekrar yaşatılmaya başlandı. Konak Mahallesi Taşlık Sokakta günün erken saatlerinde bir araya gelen çocuklar bayram şekerlerini ve çöreklerini kendileri için kurulan çadırlarda oturarak evlerinden getirdiği toplama kaplarında topluyorlar.

Dini bayramların her arefe günü yaşanan gelenekte vatandaşlar yanlarında getirmiş oldukları kurabiye, tatlılar, çörek, kek, pişi, dondurma, şeker ve çikolataları çocukların toplama kaplarına bırakarak onların sevinç ve mutluluklarına, bayram heyecanı katıyorlar. Ayrıca çocuklara bayram harçlığı dağıtanlara da rastlanıyor.

Mahalle sakinlerinin organize ettiği unutulmaya yüz tutmuş bu gelenek son yıllarda aktif olarak gerçekleştiriliyor. Taşlık Sokakta hazırlanan sandalye, çadır ve oturaklar ile çocukların rahatlıkla kullanabileceği uygun bir alan oluşturuluyor. Sabah 07.00'den itibaren başlayan bu merasim öğle namazı vaktine kadar devam ediyor. - BURDUR

Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği
Son dakika haberleri! Çocukların asırlık çörek toplama geleneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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