Son dakika haberleri | Cinsel saldırıya uğradığı tespit edilen kedi tedaviye alındı

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cinsel saldırıya uğradığı belirlenen 'Boncuk' adlı kedi veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cinsel saldırıya uğradığı belirlenen 'Boncuk' adlı kedi veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Kediyi veteriner kliniğine getiren Emine Yörük, hayvanın yaşadığı acıları düşündükçe çok üzüldüğünü söyledi. Veteriner hekim Neslihan Yazıcı yaptıkları tetkiklerde kedinin cinsel saldırıya uğradığını belirlediklerini ifade etti.

Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Emine Yörük'ün mahallede beslediği 'Boncuk' adında 1 yaşındaki erkek kedi bir anda ortadan kayboldu. Yörük, mahallede yaptığı aramada Boncuk'u bulamadı. Boncuk, bir süre sonra sürünerek Yörük'ün evinin önüne geldi. Yörük, kediyi alarak veteriner kliniğine götürdü. Yapılan muayenede, kedinin omuriliğinde ve arka sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca kedinin rektumunda ve bağırsaklarında 5 santimlik genişleme olduğu belirlendi.

Veteriner hekim Neslihan Yazıcı, kedinin cinsel saldırıya uğradığı konusunda önemli bulgular bulunduğunu söyledi. Kedinin hayati tehlikesinin olduğunu ifade eden Yazıcı, "İlk etaptaki muayenesinde rektum bölgesindeki 4-5 santimetrelik açıklık dikkatimizi çekti. Daha sonrasında yaz mevsiminde olduğumuz için kurtlanma durumu vardı. İlk muayenede kurtlar temizlendi. Rektum boşaltıldı. Daha sonrasında röntgen çektiğimizde omurga kırığı ve bacakta kırık olduğunu tespit ettik. Rektumdaki bu kadar büyük bir açıklık maalesef ne trafik kazası ne şiddetten kaynaklı olmayıp direkt olarak cinsel saldırı vakası olduğunu belirttik. İlk muayeneler bu şekilde" dedi.Veteriner hekimlerden Hülya Görkem ise Boncuk'un iki kez ameliyat edeceklerini anlatarak, "Buraya gelinceye kadar çok fazla zaman da geçmiş üzerinden. Olay olur olmaz maalesef bulunamamış. Kendi çabaları ile olay yerinden evinin önüne sürüne sürüne gelmiş. Üzerinden zaman geçtiği için bitik duruma gelmiş. Genel durumunu toparlayacağız. Sonra zorlu ameliyatlarında ona destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.'BUNU YAPANLAR İÇİN YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTİYORUM'Emine Yörük ise kedisinin yaşadıklarının utanç verici olduğunu söyledi. Boncuk'un yaşadıklarını vahşet olarak tanımlayan Yörük, şöyle dedi: "Kedi bizim mahallemizin kedisiydi. Uzun zamandır mahallede yoktu. Sonra mamaları koyduğum yerde gördüm. Şu anda psikolojim çok bozuk. Gerçekten o hayvanın yaşadığı acıları, içinden çıkan kurtları nasıl dayandı? Nasıl yaşadı? Bunu yapanlara ben bir şey diyemiyorum. Bunlar can, mal değil. Bunların can olduğunu insanlar artık farkına varsın. Bu olayın sonuna kadar gitmek isterim. Gerçekten bunlar için bir yaptırım olursa sonuna kadar gitmek isterim. Ama hiçbir şey değişmiyor. Yine vakalar ortaya çıkıyor ve yine olan bu canlara oluyor. Cinsel saldırılara, işkencelere devam ediliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe