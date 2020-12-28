Son dakika haberleri: CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi

28.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:37
Son dakika haberleri: CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberler... CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi.

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, G.Ö.A. hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini belirledi. CHP Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"ELİMİ PANTOLONUNA GÖTÜRDÜ…"

Partili genç kız D.A.'nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın kendi aracıyla müştekiyi Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere götürdüğü, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. Müşteki D.A. soruşturma sırasında alınan ifadesinde, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini belirterek, "Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.'dan şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ

G.Ö.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, partili genç kızın, 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak il gençlik kongresi ile ilgili taleplerini kabul etmediğini söylediği için kendisine  sinirlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. D.A.'nın şikayeti nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen şüpheli G.Ö.A., suçlamaları inkar etti. İddianamede soruşturma dosyasındaki delillerin, şüpheliye isnat edilen sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Fahriye Evcen Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ryan Babel Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:43:39. #1.15#
title