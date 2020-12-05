Son dakika haberleri! CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında açılan dava dosyasında çarpıcı detaylar...

–CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı ", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüpheli U.K.'nin mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü, burada genç kadını dövdüğü, üzerindeki kıyafetleri zorla çıkarttığı ve cinsel ilişkiye zorladığı anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı, "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı. İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli U.K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli U.K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istediği ancak şüpheli U.K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli U.K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı. Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: "Şüpheli U.K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı."

Şüpheli U.K.'nin mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.

KURTULMAK İÇİN "SENİN DE KIZIN VAR" DİYEREK YALVARDI

Mağdur kadının şüpheli U.K.'nin elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü bildirildi. Şüpheli U.K.'nin önce kafedeki kanlı koltukları sildiği, mağdur Z.Y.'yi gece 12.00'de kafenin kilitli kapısını açarak dosyada tanık olarak ifadesi alınan arkadaşı V.'nin evine götürdüğü ve kavga ettiklerini anlattığı belirtildi. Mağdur kadının olanları tanık V.'ye anlattığı ve genç kadını Pendik'teki evine bıraktığı anlatılan iddianamede, olaydan sonra şüpheli ile bir daha hiç görüşmeyen genç kadının, korkusundan karakola gitmediği ama daha sonra doktor raporu alarak şikayetçi olduğu bildirilen iddianamede, adli tıp raporunda basit yaralanma tespiti yapıldığı da aktarıldı.

İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk