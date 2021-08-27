Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
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Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ÇHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı partililerle Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nde yaşayan Akdemir'in annesi, babası ve kardeşine başsağlığı diledi.

Akdemir'in babası Ali Akdemir ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, yanan alanların eski haline getirilmesi ve başka amaç için kullanılmaması için takipçi olacaklarını belirterek, "Muğla doğasıyla ve ormanlarıyla çok güzel. Maalesef yangınlarda ormanlarımız zarar gördü. Bu güzelliklerin eski haline gelmesi için bizde elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Yanan alanların bazılarında yeşillikler oluşmaya başladığını gördüğünü ve bundan mutlu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu nedenle ormanlara sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra anne Saniye Akdemir ile de bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ali Akdemir de Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti.

Yangınla mücadeleye kendilerinin de destek verdiğini aktaran Akdemir, büyük bir afet yaşadıklarını kaydetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki 29 Temmuz'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki yangında ölen Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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