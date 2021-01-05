Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çiftlikköy Belediyesine arazöz hibe etti
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Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çiftlikköy Belediyesine arazöz hibe etti

05.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:57
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çiftlikköy Belediyesine arazöz hibe etti

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yalova ziyaretinde sözünü verdiği hibe arazöz, Çiftlikköy Belediyesi yetkililerince teslim alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yalova ziyaretinde sözünü verdiği hibe arazöz, Çiftlikköy Belediyesi yetkililerince teslim alındı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hibe aracın Çiftlikköy Belediyesi için önemli bir ihtiyacı gideceğini belirterek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Belediyenin araç filosunun büyümeye devam ettiğini belirten Silpagar, "Temizlik, sulama, çevre işlerinde kullanabileceğimiz arazözle bu alanlarda verdiğimiz hizmetlerimizi daha da kolaylıkla ve iyi bir şekilde yerine getirebileceğiz." ifadesini kullandı.

6x2 aks konfigürasyonuna sahip 13 ton su kapasiteli 2533 DC model paslanmaz su tankerine sahip, 737 bin 971 lira değerindeki arazözün ön ve arka kısımlarında ek olarak sulama barı bulunuyor. 330 beygir gücündeki aracın yer basan kütlesi ise 25 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılanacak araçtan yangın, sulama gibi amaçlarla yararlanılacak.

Son gelen arazözle, Silpagar'ın göreve başladığı 2014 yılından bu yana hibe olarak filoya kazandırılan araçların sayısı 15'e yükseldi. Bu süreçte 1 otobüs, 3 çöp kamyonu, 1 itfaiye aracı, biri soğutmalı 2 cenaze aracı, 1 iş makinası, 1 minibüs, 2 kamyonet, 1 traktör, 1 hasta nakil aracı, 1 kuka ve 1 arazöz Çiftlikköy Belediyesine hibe olarak kazandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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