Son dakika haberleri... Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs uyarısı
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Son dakika haberleri... Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs uyarısı

21.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:03
Son dakika haberleri... Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs uyarısı

Son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Valiliği'ndan yapılan açıklamada Covid-19'lu hasta sayısındaki artışa dikkat çekilerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması istendi.

ÇANAKKALE Valiliği'ndan yapılan açıklamada Covid-19'lu hasta sayısındaki artışa dikkat çekilerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması istendi.

Çnakkale Valiliği'nden sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısı açıklama yapıldı. Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"Çanakkalemizde vaka sayılarımız artıyor. Koronavirüs ile mücadele, gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem de şehrimizi koruruz. Mesafe ve maske başta olmak üzere tedbirlere lütfen hassasiyetle uyalım."

Sağlık Bakanlığı'nın ilk hafta açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Çanakkale'de vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak gerçekleşirken, bu rakam ikinci hafta 107,29'a ve bu hafta ise 202,75'e yükseldi. Yaşanan hızlı artış kentte endişeye yol açtı.


Son dakika haberleri... Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs uyarısı
Son dakika haberleri... Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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