Son dakika haberleri | Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Afyonkarahisar'da ziyarete açıldı
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Son dakika haberleri | Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Afyonkarahisar'da ziyarete açıldı

Son dakika haberleri | Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Afyonkarahisar'da ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler: Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluşturuldu.

Anıtpark önünde ziyarete açılan mobil müzeyi, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri de ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, mobil müze hakkında bilgi verdi.

Mobil müzede savaş eserleri ve görsellerin sergilendiğini dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca Afyonkarahisar'da vatandaşların ziyaretine açık olacağız. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görseller eşliğinde Çanakkale Savaşları anlatılmaktadır. Vitrinlerde kara ve deniz savaşları, savaşın başlangıcı ve dünden bugüne temalarla Çanakkale Savaşları işlenmektedir. Misafirlerimizi pandemi tedbirleri alınarak 10 kişilik gruplar şeklinde müzeye alınıyor."

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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