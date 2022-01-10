Son Dakika | Çanakkale'deki kazada ölen sürücünün cenazesi defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden sürücünün cenazesi toprağa verildi.

Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul (43) idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobilin, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Gugul ile Hasan Tahsin Ergün (28), Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin'in (20) Biga Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen sürücü Birkan Gugul'un cenazesi, Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Gugul'un yakınları, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile vatandaşlar katıldı.

Eski Gümüşçay belediye başkanlarından Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün'ün cenazesi ise aynı camide ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kazada ölenlerden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri Damla Aytaş'ın naaşının İstanbul'a, İlknur Arslan'ın cenazesinin Aydın'a ve Eda Ertekin'in ise Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.