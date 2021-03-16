Son dakika haberleri: Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

16.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:00
Son dakika haberleri: Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Son dakika habere göre Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde gözaltına alındı.

İ.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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