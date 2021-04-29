Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor

Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan zihinsel engelli ve 4 çocuk annesi Cemile Aslan (61), ailesine ait tarlaya gitti. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamayan engelli kadını son olarak dün saat 14.00 sıralarında rüzgar enerji santralinde çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından santral yakınlarındaki boş bir arazide görüldü. Santral görevlisi kadını görünce durumu

köy muhtarı Ali Can'a bildirdi. Muhtar Can ise engelli kadına ulaşamayınca durumu ailesine ve jandarmaya haber verdi.

Zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma, AKUT, AFAD ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. Dün öğle saatlerinden beridir arama çalışmaları devam edilen Cemile Aslan'ı bulmak için havadan drone ile de arama çalışması yapılıyor.

Kayacık köy muhtarı Ali Can kaybolan kadının çok uzaklaşamayacağını ifade ederek, "Kaybolan kadınımızı köy civarında arıyoruz. Fazla uzun gidemez. 61 yaşında ve zayıf bir kadın. Zihinsel engeli bulunuyor" dedi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:15:31. #1.14#

title