Son dakika haberleri: Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Emre'nin organları iki kişiye umut oldu
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Emre'nin organları iki kişiye umut oldu

Son dakika haberleri: Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Emre'nin organları iki kişiye umut oldu
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çanakkale'de denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Emre Deniz Çetinkaya'nın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Çanakkale'de denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Emre Deniz Çetinkaya'nın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Barbaros Mahallesinde bulunan Barış Plajı'nda 10 gün önce boğulma tehlikesi geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organlarını bağışlama kararı almasının ardından Emre Deniz'in karaciğeri Antalya'da, böbreği Ankara'da nakil bekleyen hastalara götürülmek üzere alındı.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağa konulan iki organ, hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Baba İsmail Çetinkaya, gazetecilere, çok zor bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Zor bir karar aldıklarını anlatan Çetinkaya, "Oğlum arife gününden bu yana yoğun bakımda, onun dışarı çıkacağı günü bekliyorduk. Bu 10 günlük süre bana bir ömür gibi geldi. Biz bu süreçte eşimle ortak bir karar aldık ve oğlumuzun organlarını bağışladık. Bir nebze sağlık bekleyenlere faydamız dokunsun istedik. Zaten oğlum da böyle isterdi." dedi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Battal ise ailenin çok ulvi bir karara imza attığını belirtti.

Hastalarının kurtarılması için modern tıbbın tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Battal, "Maalesef tüm çabalarımıza rağmen Emre kardeşimizin beyin ölümü gerçekleşti. Bu sürenin ardından aile çok önemli bir karar verdi. Ailemiz çok onurlu bir davranışta bulundu. Ülkemizde organ nakli bekleyen çok sayıda insanımız var. Bu onurlu ve erdemli davranış iki kişiye umut oldu. Acıları çok büyük, tarif edilemez. Ben tüm ekip adına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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