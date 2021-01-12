Buz tutan Çıldır Gölü'nde ailecek Eskimo usulü balık avı

KARS ve Ardahan sınırları içinde yer alan Türkiye'nin önemli göllerinden Çıldır Gölü yaz- kış balıkçıların umudu oluyor. Sefer Kılıç (47) ve oğulları Volkan (25) ile Yunus (23) günlerinin büyük bir bölümünü geçimlerini sağladıkları Çıldır Gölü'nde geçiriyor. Sefer Kılıç, "Çıldır Gölü bizim için ekmektir" dedi.

Gölden geçimini sağlayan balıkçıların en zorlu mesaisi gölün yüzeyinin buz tuttuğu bu günlerde başlıyor. Yıllardır geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Sefer Kılıç ile iki oğlu da güne sabah erken saatte gittikleri göle 100'er metre arayla attıkları ağları çekerek başlıyor. Baba ve oğulları çıkardıkları balıkları satmak için pazara götürüyor. Balıkları satarak ekmek paralarını çıkardıklarını söyleyen Sefer Kılıç, "Balıkçılık kolay bir iş değil. Ellerimiz başta olmak üzere, üzerimiz buz tutuyor. Hava koşulları sert ve genelde rüzgarlı oluyor. Bu da bize zor anlar yaşatıyor. Göle 9 tane ağ attık. 25 kilo civarında balık alabildik. Göle 100'er metre aralıklarla ağları atıyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik bir ağ uzunluğu oluyor. Bunun için de 5'er, 10'ar adımda yuvarlak şekilde kırdığımız buzların sayısı 100'ü bulabiliyor. Kazma küreklerle buzları kırıyoruz. Tamamen el emeği, bilek gücüyle bu işleri yapıyoruz. Ekmek aslanın ağzında bizim ekmeğimiz de buzun altında. Gölden, tatlı su kefali, şafak ve sarıbalık çıkıyor. Bunları da 20 ile 10 TL arasında değişen fiyatla satıyoruz. Arada bir de alabalık çıkıyor. Haftada bir satıyoruz. Yazın ise günlük satıyoruz. Dört kişinin nafakasını buz altından çıkarıyoruz. Çıldır Gölü bizim için ekmektir" diye konuştu.

'4 KİŞİLİK AİLENİN PARASINI BUZDAN ÇIKARIYORUZ'

Çocukluğundan bu yana gölde balık avladığını söyleyen Volkan Kılıç, "Gölün buz tutan yüzeyinde delikler açar ağları bırakır. Birkaç gün sonra ağları çeker ve nasibimizi bekleriz. Sonra gider pazarda balıkları satar ekmek paramızı çıkarırız. Balıkçılık kolay değil. Ellerimiz bu kesiyor, üzerimiz adeta buz tutuyor. Hava koşulları sert ve genelde rüzgarlı oluyor. Bu da bize zor anlar yaşatıyor. Göle 9 tane ağ attık. 25 kilo civarında balık alabildik. Bunları da kilosu 10 ile 20 TL arasında değişen fiyatla satıyoruz. Arada bir de alabalık çıkıyor. Haftada bir satıyoruz. Yazın ise günlük satıyoruz. 4 kişilik ailenin parasını buz altından çıkarıyoruz" dedi.

'BÜYÜK EMEK VERİYORLAR'

Gölde Eskimo usulüyle balık tutanları ziyaret eden turizm rehberi Çiğdem Düger ise, "Özellikle bizler bugün burada Eskimo usulüyle balığın nasıl çıkarıldığını gördük. Balıkçılar gerçekten büyük emek veriyorlar. Gelip buraları görmek gerek. Bizler bu tarifsiz duygulara eşlik ettik. Balıkçılar bu çabayı evlerine ekmek götürmek için veriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK