Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar
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Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar

Bursa'da yol kenarına park eden tırı geçmek isteyen yolcu otobüs sürücüsü bir iş yerinin tentesine çarptı.

25.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:39

Bursa'da park halindeki tırı geçmek isteyen otobüs şoförü bir iş yerinin tentesine çarptı. Yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Demirin otobüsteki 3 kadın yolcuyu teğet geçtiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

TENTENİN DEMİRİ OTOBÜSÜN CAMINI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TAT 82 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam tırı sollayacağı esnada işyerinin tentenin mesafesini kestiremeyen sürücü, tenteye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün tenteye çarpmasının hemen ardından 3 metrelik demirin camı kırdığı ve otobüste oturan 3 kadının arasından geçtiği saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kaza kimse yaralanmazken 3 kadın yolcunun yaşadığı korku böyle görüntülendi.

Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar
Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
BÜŞRA: Maskelerini takmış oldukları için tentenin borusu onları teğet geçmiş. Maskelerini takmasalardı belki de o boru onlara değecekti, canlarını acıtacaktı belki de öleceklerdi. Maske (c. c) onları korudu. Maskelerimiz bizleri korur ve gözetir. Maskeye inananlar edenler sağlıklarından olmazlar. Dezenfektan insan için iki dünya saadetinin hanahtarıdır. Her kim ki otobüse sağ ayağı ile binerken elini şıllak mendille silip dezenfektan sıkarsa kendisini otobüse girebilecek borulardan korumuş olur.
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LACİVERT: Tente suçlu ne işin var senin orada!
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