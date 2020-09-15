Son dakika haberleri: Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü
15.09.2020 08:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:38

Bursa'da meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması oldu.

Yolun tamamen kapandığı olayda bir otomobil ile iş makineleri toprak altında kaldı. Bölgede bulunan bir kişi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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