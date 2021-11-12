Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı - Haberler
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Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Bursa'da İzmir-İstanbul- Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan otomobil sürücüler tarafından tüple söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 14.15 sıralarında Ankara istikameti Demirtaş Viyadüğü'nde meydana geldi. Aynı istikamete giden Nazlı Ş. idaresindeki 16 KNC 61 plakalı BMW marka lüks otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki 17 ABN 007 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü çarpıştı. Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi. - BURSA

Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

Bursa'da çevre yolundaki kazada can pazarı: 10 yaralı

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