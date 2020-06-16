Son dakika haberleri! Bünyan'da zabıta hem uyardı hem maske dağıttı
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Son dakika haberleri! Bünyan'da zabıta hem uyardı hem maske dağıttı

Son dakika güncel haberi: Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarırken, bugün Salı pazarı esnafına ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıldı.

Son dakika haberleri! Bünyan'da zabıta hem uyardı hem maske dağıttı
16.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:33

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarırken, bugün Salı pazarı esnafına ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıldı.

Maske takmanın zorunlu olduğu ilçemizde Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem denetimleri hem de ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.Zabıta ekipleri kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyardı.

Salgın riskinin devam ettiğini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal mesafe ve maskenin bu süreçte büyük önem taşıdığını bu sebeple de vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için saha ekipleri aracılığıyla uyarılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunun altını çizen Başkan Altun, maskesiz sokağa çıkmanın cezai yaptırımı olduğunu hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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