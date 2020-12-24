Son dakika haberleri: Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebek ölümünün 36. yılında Edirne'de anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parktaki anıtın önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, tüm şehitler için dua edildi.

Anma törenine katılanlar anıta çelenk sundu ve karanfil bıraktı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, Bulgaristan'da 45 yıl iktidarda kalan komünist rejimin, Bulgarlaştırma girişimleri sonucu 1985 yılı sonuna kadar Türklerin isimlerini değiştirmeye zorladığını söyledi.

Türkçe konuşanlara para cezalarının kesildiğini belirten Pekkan, "Türklerin dini vecibelerini yerine getirmesi engellendi, Türk kültürüne ait unsurların kullanımı yasaklandı. Bu uygulamalara direnip milli kimliğe sahip çıkanlar cezaevlerine hukuksuz bir şekilde kapatıldı, işkence adası olan Belene'ye sürüldü." diye konuştu.

Direniş sırasında çıkan olaylarda Türkan bebeğin 26 Aralık 1984 yılında şehit edildiğini hatırlatan Pekkan, şunları kaydetti:

"Kırcaali'ye bağlı Kırkova ilçesi Magilyane köyünde isim değiştirme, baskı ve asimilasyon politikalarını ve uygulamalarını protesto etmek için toplanan ve yürüyüşe geçen kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklar komünist Todor Jivkov rejiminin askerleri tarafından abluka altına alınarak rastgele yaylım ateşine tutuldular.

İlk olarak Musa Yakub, 18 aylık Türkan Feyzullah, Ayşe Hasan şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Katledildiği vakit 18 aylıktı henüz. Ne Türklük biliyordu, ne Bulgarlık. Ne vatanseverlik duygusundan tatmıştı nede ihanet etmişti. Kendisi kadar küçüktü dünyası. Doğduğu köyün havası suyu, bağrı yanık annesinin gözyaşları gibi temizdi ve annesi Fatma Küçük'ün kucağında vurularak şehit olmuştu."

Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direniş sembolü olduğunu dile getiren Pekkan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de salgın kuralları çerçevesinde Türkan bebeği andıklarını ifade etti.

Balkanlar'da barış ve huzur içinde yaşamak için geçmiş acılardan tecrübeler edindiklerini belirten Güneş, "Gerek Bulgaristan'da gerek Yunanistan'da karşılaşılan demokratik olmayan uygulamaların bir an önce ıslah edilmesini, azınlık toplumunun inkar ve suiistimal edilmemiş olmasını görmeyi arzu ediyoruz. " dedi.

Törene, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Temsilcisi Zürfettin Hacıoğlu, Büyükkarıştıran Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Cevat Sedes, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Deniz Sarı ve derneklerin üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci