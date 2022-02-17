Son dakika haberleri... Brezilya'daki sel felaketinde 105 kişi öldü, 134 kişi kayboldu

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 105 kişi hayatını kaybetti, 134 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e çıktı.

Adli Tıp Kurumuna getirilenlerin 13'ünün çocuk ve çoğunun kadın olduğu aktarıldı, 33 kişinin de kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi.

Yaklaşık 500 itfaiyecinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, 24 kişinin canlı kurtarıldığı ve 134 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.

Hava koşulları endişe veriyor

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan haberde, Sivil Savunma Sekreterliğinin, bölge genelinde özellikle Petropolis'teki öngördüğü hava koşullarının endişe verdiği belirtildi.

Sekreterlik, cumartesi gününe kadar orta ve şiddetli yağış uyarısında bulunurken, bölgede etkin olan nem nedeniyle yeniden toprak hareketlerinin yaşanmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, halkın riskli bölgelerde durmaması ve yağışların yeniden başlaması durumunda, riskli bölgelerde olan kişilerin kapılarını sığınak olarak açan 33 okula yönelmeleri çağrısını yineledi.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 şubatta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemiş, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.