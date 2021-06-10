Son dakika haberleri | Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar
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Son dakika haberleri | Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar

Son dakika haberleri | Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bolu'da satılan otomobilin motor kısmına girerek Düzce'ye gelen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Bolu'da satılan otomobilin motor kısmına girerek Düzce'ye gelen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Oto galericilik yapan Mustafa Samurkaş ve Musa Alagöz, iş yerinde besledikleri kedinin kaybolduğunu fark edince aramaya başladı.

Düzce'de bir aracın motor bölümündeki kedi yavrusunun itfaiye ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındığını medyadan öğrenen iş yeri sahipleri, hayvanın kendilerine ait olduğunu anladı.

Yavrunun annesini de yanlarına alarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giden iki hayvansever, kedilerini teslim aldı.

Sattıkları aracın motor kısmına giren kedinin Düzce'ye gelmesine şaşıran iş yeri sahipleri, kedilerine kavuştukları için mutluluk yaşadı.

Alagöz ve Samurkaş, kediyi kurtararak koruma altına alan itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman da 4 gün bahçede baktıkları yavruyu yuvasına kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, Bolu'dan gelen hayvanseverlere hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Son dakika haberleri | Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar
Son dakika haberleri | Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar
Son dakika haberleri | Bolu'da sattıkları aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu Düzce'de teslim aldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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