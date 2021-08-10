Son dakika haberleri: Bolu'da anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberleri: Bolu'da anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri: Bolu'da anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Dolayüz köyüne bağlı Akbaşlar Mahallesi'nde Sabri Öztürk'e ait tarlada elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangına müdahale etti.

Ormana sıçramadan söndürülen yangında 10 dönüm alan kül oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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