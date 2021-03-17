Son dakika haberleri! Bodrum'da yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğü anlar güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri! Bodrum'da yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğü anlar güvenlik kamerasında

17.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:24
Son dakika haberleri! Bodrum'da yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğü anlar güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle, Konacık Gazderesi Caddesi'ndeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti.

Direğe düşen yıldırımla birlikte yüksek gerilim hattı koparak yola ve bölgedeki Bodrum Gönül Trafik Otoparkına düştü.

Yıldırımın düştüğü anlar, otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Otoparkın elektronik malzemelerinde maddi hasar meydana geldiği, kopan telin tamiri için ise onarım çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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