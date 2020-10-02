Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak yüzüp ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Tepkiler üzerine yapılan baskında, hayasızca hareketlerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'un en güzel koyunda gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek ilişkiye giren erkek grubu, bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkeklerin akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.

KOYA BASKIN YAPTILAR

Değirmenler mevkii ve Haremten Koyu'nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı