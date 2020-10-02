Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi

02.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:31

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak yüzüp ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Tepkiler üzerine yapılan baskında, hayasızca hareketlerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'un en güzel koyunda gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek ilişkiye giren erkek grubu, bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkeklerin akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.

KOYA BASKIN YAPTILAR

Değirmenler mevkii ve Haremten Koyu'nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (50)
FATİH: Ahlaksızlar, dünyanın sonu gelmiş artık. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALMANYA: Ööööööö böğürdüm.....indi bunları benim elime verseler ne yapardım bilemedim.....
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BOZOK: Yaşasın cumhuriyet yaşasın özgülük
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 50 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Ivana Sert Halil Sezai Ali Sürmeli
Spor Sörloth Arda Turan Eddie Newton Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:32:45. #1.15#
title