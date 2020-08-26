Annesi bıçakla yaralanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
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Annesi bıçakla yaralanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Çorum'da birlikte yaşadığı adam tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığı iş yerinin önünde gözyaşı döken çocuğun, "Nereye gittin anne. Beni niye bıraktın annem. Benden küçük abi tavsiyesi siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun" sözleri yürekleri dağladı.

26.08.2020 00:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 01:04

Çorum'da birlikte kişi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığı öğrenen 9 yaşındaki çocuğun "Benden küçük abi tavsiyesi siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun. Anneme sarılamadım. Bir abla bari gelsin ona sarılayım." sözleri ise duygulandırdı.

Olay, Çöplü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kunduzhan caddesinde bir iş yerinde aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri G.K adlı kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Polis olay iş yerinde yaptığı inceleme de kadını bıçakladığı öğrenilen zanlı R.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olay yerinde 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ameliyatı alındı. G.K ile R.A'nın birlikte yaşadıkları ancak bir süredir ayrı oldukları öğrenildi.

"SİZ SİZ OLUN KADINLARI KORUYUN"

Annesinin bıçaklandığı fırının önünden bir an olsun ayrılmayan 9 yaşındaki D.A adlı çocuk, "Nereye gittin anne. Beni niye bıraktın annem. Garip anam. Neredesin anne. Anne beni niye bıraktın. Benden küçük abi tavsiyesi siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun. Anneme sarılamadım. Bir abla bari gelsin ona sarılayım." diye gözyaşı döktü.

POLİSLERDEN ANNESİNİN AYAKKABISINI İSTEDİ

Daha sonra olayın gerçekleştiği iş yerinin önündeki polislerin yanına giden D.A buradaki polislerden annesinin içerideki ayakkabısı kendisine vermelerini istedi.

"Polis abi, annemim ayakkabısı içeride onu bana verin" diyen çocuğu olay yerindeki polisler teselli "Tamam onu sana vereceğiz. Ama biraz bekle" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerinde bulunan bir kadın talihsiz çocuğa sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Annesi bıçakla yaralanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Kaynak: İHA

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