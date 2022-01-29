Son dakika haberleri: Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı - Haberler
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Son dakika haberleri: Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı, Sinan Atan - Sağlık
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Son dakika haber... Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı Bingöl'de rahatsızlanan vatandaş için seferber olan UMKE, karlı yolları aştı, hasta adamı kısa sürede hastaneye ulaştırdı.

GENÇ, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı

BİNGÖL - Bingöl'de rahatsızlanan vatandaş için seferber olan UMKE, karlı yolları aştı, hasta adamı kısa sürede hastaneye ulaştırdı.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle yolları kapanan ve köyde mahsur kalan hastalar için de sağlık ekipleri canla başla görev yapıyor. Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Mahmut Olçer rahatsızlandı. Kısa bir zaman önce gözünde ameliyat olduğu öğrenilen Olçer'in ağrıları olunca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ancak köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Ulusal Medikal Hasta Kurtarma harekete ekipleri geçti.

UMKE'nin paylaştığı görüntülerde karlı yolları aşan ekipler, hastayı evinde muayene ettikten sonra Genç Devlet Hastanesi'ne tedavisinin devam etmesi için nakil etti.

Hasta yakınları UMKE ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı

Son dakika haberleri: Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı

Son dakika haberleri: Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı / Sinan Atan - Sağlık

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Genç, kar, Sağlık, Haber

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