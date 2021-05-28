Son dakika haberleri | Bingöl'de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Bingöl'de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi

Son dakika haberleri | Bingöl'de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: 4 operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Yayladere ilçe kırsalında 2 adet EYP ele geçirildiği bildirildi.

4 operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Yayladere ilçe kırsalında 2 adet EYP ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Yayladere İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 27 Mayıs 2021 tarihinde Bingöl İli Yayladere İlçesi Kırsalında icra edilen EREN - 4 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 2 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Son dakika haberleri | Bingöl'de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri | Bingöl'de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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